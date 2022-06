Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia. La inceputul lunii aprilie, Elena Udrea a fugit din Romania, inainte ca…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, ramane in arestul din Grecia pentru inca 10 zile, fiindu-i respinsa cererea de eliberare. In termen de 40 de zile, Curtea de Apel din Atena trebuie sa decida cu privire la cererea de extradare in Romania formulata de autoritațile judiciare de la București.…

- Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare. Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

- „Am avut astazi o discutie telefonica foarte buna cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev, cu privire la situatia extrem de ingrijoratoare din Ucraina si de la Marea Neagra. Romania si Bulgaria vor continua sa isi coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar substantial Ucrainei si refugiatilor…

- Majordomul Ciuca este sluga perfecta. Cu doctorat. Nu sunt de acord cu Catalin Drula, presedintele interimar al USR, si nici cu ceilalti care intrevad si denunta un proces de militarizare a Romaniei. Desi oastea romana este departe de a fi un exemplu prea bun in aceasta directie, armata te duce cu gandul…

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Ministerul Educatiei a transmis o nota prin care a anuntat universitatile ca vor putea desfasura in continuare cursurile in modul online pe durata acestui an universitar, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). "Dupa aproape 3 saptamani, Ministerul Educatiei cedeaza…

- sursa foto: Twitter/ Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis a facut declarații joi seara, la finalul unei zile in care au fost organizate, la Bruxelles, trei summituri (NATO, G7 și al Consiliului European). Iohannis a transmis inaintea intalnirilor ca NATO a aprobat grupul de lupta in Romania, fapt…