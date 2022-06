Stiri pe aceeasi tema

- Originara din Africa de Vest, variola maimuței a inceput sa apara in ultima saptamana in țarile europene precum Italia, Belgia, Germania, Franța sau Spania. In Romania nu exista momentan ingrijorari, iar medicii ne explica ce presupune aceasta afecțiune.

- „Cred ca Isarescu s-a adresat romanilor, nu mie. Economiști precum Eugen Radulescu și Valentin Lazea, oameni de baza ai BNR, au avut ieșiri alarmiste, in care ne anunțau ca Romania este in un pericol de moarte economica și ca vin crizele peste noi. Atunci, i-am recomandat domnului Isarecu sa le dea…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii romani nu ajung in principalele campionate din Europa deoarece multi dintre ei se considera mai importanti decat clubul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marcel Ciolacu a afimat, despre amanarea ratelor ca este prinsa in plan, dar s-a venit in primul rand cu ce era urgenta, in acest moment. ”Sunt ferm convins ca totul este perfectibil, dar mai ales cand exista anumite subiecte care au fost deja hotarate. (..) Hoararea in interiorul coalitiei a fost…

- Romania a produs 420.755 de autoturisme in 2021, mai multe decat Ungaria, Italia sau Suedia, desi productia a scazut cu 4- fata de 2020 (-3- Ungaria, -7,9- Italia si +4,9- Suedia). Productia de autoturisme din UE a scazut cu 7,1- in 2021, iar cea totala a Europei cu 5,7-, datorita cresterilor din Rusia…

- Schweighofer, lemn fara documente de provenienta. Tarile UE finanteaza cu miliarde de euro una dintre cele mai controversate activitati din ultimii ani: energia din biomasa forestiera. Practic, este vorba despre arderea lemnului pentru a produce energie termica si electrica. Industria sustine ca este…

- „In Romania au ajuns in ultima luna 3.300 de militari din Belgia, Franța, Italia, Polonia, SUA și Țarile de Jos.Solidaritate aliata, adaptare, instrucție in comun, toate aceste lucruri se vad acum cel mai bine in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu". Dupa ce treci de poarta intri intr-o alta lume.…