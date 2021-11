Stiri pe aceeasi tema

- In 20 noiembrie, intre orele 9 și 14, in localitatea Lovrin se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor este posibil ca presiunea apei sa fie scazuta. Luni, 22 noiembrie, intre orele 8-16, in Faget vor avea loc lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Presiunea apei va fi…

- Compania care administreaza retelele de apa in mai multe localitati din judet a anuntat ca are programate mai multe lucrari in aceasta saptamana, dar si la inceputul saptamanii viitoare. Lucrarile vizeaza spalarea si igienizarea retelelor de distributie. Ca urmare, miercuri, 3 noiembrie, intre orele…

- Presiunea apei va fi scazuta in Știuca, joi. Au loc lucrari de mentenanța la pompa de foraj. Vineri se vor spala rețelele de distribuție in Liebling, Cerna și Iosif, iar presiunea apei va fi scazuta.

- Aquatim a anuntat ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie si a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitati. Ca urmare, pe 18 octombrie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Farasesti, iar pe 19 octombrie, intre orele 8-16, se va opri…

- In zilele urmatoare se vor spala și igieniza rețelele de distribuție in Tormac, Șipet, Petrovaselo, Bazoș, Balinț, Targoviște, Bodo, Fadimac și Faget. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei sau presiunea va fi scazuta.

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Programul lucrarilor este urmatorul: pe 24 septembrie, intre orele 9-13, in Ohaba-Forgaci, iar intre orele 8-12, in Herendesti si Criciova. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile…

- In zilele urmatoare. Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in cateva localitați. Ca urmare, miercuri, 15 septembrie, intre orele 8 și 16, presiunea apei va fi scazuta in Cladova, Cutina și Faget, pe strazile Spitalului, Gheorghe Doja, George Coșbuc, Mihai Eminescu, Calea…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Miercuri, 25 august, intre orele 8-12, presiunea apei va fi scazuta in Chevereșu Mare și, intre orele 12-15, in Dragșina. De asemenea, joi, 26 august, presiunea apei va fi scazuta in Buziaș și Silagiu intre orele…