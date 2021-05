Stiri pe aceeasi tema

- In 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate…

- In zilele de 25 și 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. De asemenea, pe 25 mai, intre orele 8-15, in localitatea Dragomirești se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Vineri, 21 mai, intre orele 9 și 18, Aquatim va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor, pe aleea Martir Andrei Istvan și porțiunea dintre strazile Arieș și Orion a bulevardului Liviu Rebreanu presiunea apei va fi scazuta. La reluarea…

- Marți, 18 mai, intre orele 9 și 18, se va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor, pe porțiunea dintre strazile Arieș și Orion a bulevardului Liviu Rebreanu presiunea apei va fi scazuta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8-16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…

- Miercuri, 07 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 07- 09 aprilie, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va…

- Miercuri, 7 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 07.04 – 09.04.2021, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9-14, in localitatea Bacova se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție a apei. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. De asemenea, vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitațile Sacoșu Turcesc și Ohaba…