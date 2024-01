Preşedinţii Putin şi Sisi au inaugurat lucrările de construcţie a unei noi unităţi la centrala nucleară egipteană Dabaa Centrala electrica este construita de corporatia de stat rusa Rosatom, la un cost raportat de 30 de miliarde de dolari, si va consta din patru unitati cu o capacitate combinata de 4,8 gigawati. Cei doi presedinti au deschis constructia celei de-a patra si ultimei unitati, potrivit presei de stat egiptene. „Cooperarea dintre cele doua tari ale noastre continua si se dezvolta. Egiptul este un prieten apropiat al nostru si un partener strategic”, a spus Putin. Egiptul, care se confrunta cu o cerere crescanda de energie de la o populatie de 105 milioane de locuitori, incearca sa se pozitioneze ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

