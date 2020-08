Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 31 august a.c., decretul pentru numirea doamnei Alexandra-Maria Bocșe in funcția de consilier de stat (Departamentul Clima și Sustenabilitate) – la data de 1 septembrie 2020.

- Presedintele Klaus Iohannis a rechemat-o pe Oana Cristina Popa din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Serbia. Seful statului a semnat, luni, un decret in acest sens. Oana Cristina Popa a fost numita ambasador in Serbia in anul 2016.…

- Mihai Lupu este candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta A intrat in competitia electorala din cauza nepasarii autoritatilor Experienta politica si mai ales cea manageriala, in domeniul privat, vrea sa le puna in slujba constantenilor Mihai Lupu consider ca in anul…

- Lucian Sauleanu, candidatul Aliantei USR PLUS la Primaria Municipiului Craiova, vrea sa schimbe modul in care se face administratie in oras. Cine este Lucian Sauleanu si ce l-a determinat sa intre in cursa pentru functia de primar al Craiovei aflati din interviul de mai jos. Cine e Lucian Sauleanu?…

- Scenariile prind inceperea șolii prezentate de președintele Klaus Iohannis au fost lucrate de specialisti de la Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii, INSP, carora le aparține vina pentru datele prezentate greșit, a declarat sambata Nelu Tataru, ministrul Sanatații. „Evaluarea, pregatirea acelor…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat astazi decretul de numire a generalului de brigada Raducu Gheorghe-Stancu in funcția de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, incepand cu 1 august, informeaza Administrația Prezidențiala. Acesta ar urma sa-l inlocuiasca pe generalul Voinescu George-Viorel.…

- Președintele Klaus Iohannis considera PSD unicul vinovat pentru cresterea numarului bolnavilor de COVID. In replica, președintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, spune ca Executivul condus de Ludovic Orban a pierdut controlul asupra pandemiei si trebuie inlaturat

- Președintele Klaus Iohannis face prima ieșire in public, dupa mai mult timp! Iohannis va depune coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și la Monumentul „Kilometrul zero al democrației”, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații” și Mineriada…