Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a propus astazi candidatura jurnalistului Ruslan Mihalevschi la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului, din partea instituției prezidențiale. Demersul a fost expediat Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului.…

- Parlamentul a respins raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului (CA) al R. Moldova pentru anul 2020. O hotarire in acest sens a fost adoptata joi, 11 noiembrie, cu votul a 55 de deputați in cadrul ședinței Parlamentului. Potrivit președintei Comisiei juridice, numiri și imunitați,…

- Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca iși va depunde in cursul zilei de azi, mandatul, fara a mai cere votul parlamentului. Decizia renunțarii la tentativa de a mai trece Guvernul Ciuca prin parlament a venit in urma unei ședințe de urgența a PNL. La finalul ei, Nicolae Ciuca a facut apel “la stabilitate…

- Modificarile principale în Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) țin de întoarcerea sub control parlamentar a Consiliului Audiovizualului (CA) și a Companiei Teleradio-Moldova. În particular, CA va putea fi sancționat, inclusiv prin demiterea tuturor membrilor sai, în…

- Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș nu a primit votul de incredere al Parlamentului și, pe cale de consecința, procedura instituirii unui Guvern se va relua. Guvernul Cioloș a inregistrat un vot de respingere istoric in Parlament. Conform unei numaratori paralele, Guvernul…

- Consiliul Audiovizualului (CA) a decis sa monitorizeze buletinele de știri ale tuturor posturilor de televiziune naționale in perioada 5-10 octombrie 2021, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. O decizie in acest sens a fost luata in urma solicitarii președintei Comisiei cultura, educație, cercetare,…

- Conform documentului citat de Agerpres , USR isi propune garantarea independentei Justitiei prin urmatoarele masuri:* desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie - Cabinetul Ciolos va sustine adoptarea de catre Parlament a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ in forma…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, a votat, marți, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL-UDMR condus de Florin Cițu. La ora transmiterii acestei știri, peste 234 de parlamentari din PSD-USR-AUR au votat deja cu bilele la vedere pentru demiterea Guvernului. S-a intrunit astfel…