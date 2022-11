Preşedintele Volodimir Zelenski: 'Armata rusă suferă pierderi grele în estul Ucrainei' Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele invadatoare ruse au suferit noi pierderi pe frontul din sudul Ucrainei, unde, pe 4 noiembrie, militarii ucraineni au distrus zeci de echipamente si au lichidat mai multi ocupanti - potrivit unui raport al Comandamentului Operațional "Sud", anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent…

- Armata rusa a lovit folosind sisteme de rachete "Smerci" asupra obiectivelor de infrastructura militara și tehnica militara ale forțelor armate ale Ucrainei, a informat Ministerul Apararii al Federației Ruse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata rusa isi continua ofensiva in orasul Bahmut, in estul Ucrainei, in regiunea Donetk, anexata de Moscova in septembrie, oras in care sapte civili au fost ucisi, iar alti trei raniti, luni seara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Andri Ermak, șeful de cabinet al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat atacurile lansate de rusi, sambata dimineata, asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, acuzand ca "Rusia este o țara a teroriștilor, care recurg, din nou, la un razboi impotriva infrastructurii civile și a populatiei…

- Forțele armate ale Ucrainei au avansat aproximativ 55 km in ultimele doua saptamani, intr-o contraofensiva impotriva forțelor rusesti din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, a declarat joi un general ucrainean, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Oleksi Arestovic este unul dintre principalii consilieri ai presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa parerea lui, razboiul din Ucraina nu va dura mai mult decat pana in vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german "Bild", relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata ucraineana continua sa lanseze atacuri asupra ocupanților ruși din regiunea Herson. In noaptea de sambata spre duminica, trupele Ucrainei au atacat pozițiile inamice din Nova Kahovka, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ucrainene, care au lansat o contraofensiva in sudul Ucrainei la inceputul saptamanii, informeaza miercuri DPA, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…