Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro propune petrol în schimbul vaccinurilor anti-COVID-19 Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus ca tara sa sa plateasca pentru vaccinuri impotriva noului tip de coronavirus cu petrol, chiar daca a oferit putine detalii despre cum ar functiona o astfel de schema, informeaza luni Reuters. Exporturile de titei ale acestui stat membru al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) au scazut la cele mai reduse niveluri din ultimele decenii de cand Washingtonul a sanctionat compania petroliera de stat a Venezuelei, in 2019, suspendand exporturile venezuelene catre SUA si descurajand multi alti clienti sa cumpere petrol din aceasta tara. Maduro… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

