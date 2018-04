Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut apel catre liderii mondiali sa isi reinnoiasca eforturile pentru pace in Siria, precizand ca este tulburat de faptul ca nu au reusit sa ajunga la un plan comun pentru a opri violentele, scrie Reuters. „Fac apel din nou catre toti liderii politici pentru ca pacea si justitia sa…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Avioane de razboi au lovit din nou ultima enclava rebela Ghouta de Est, din apropierea capitalei siriene, pentru a cincea zi consecutiva, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut un armistitiu si sa se opreasca unul dintre cele mai violente atacuri aeriene asupra civililor si sa previna un "masacru",…