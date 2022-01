Presedintele Universitatii “Titu Maiorescu” din Bucuresti, Iosif Urs a fost trimis in judecata de DNA pentru santaj. Acesta ar fi amenintat un cadru didactic ca va face publice “fapte compromitatoare” legate de cariera sa, pentru a-i spune cine a “ordonat” anchetarea sa in dosarul privind fraudele la examenul de licenta, in care Urs a fost […] The post Presedintele Universitatii “Titu Maiorescu” din Bucuresti, Iosif Urs a fost trimis in judecata de DNA pentru santaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .