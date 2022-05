Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei, Novak Katalin, a dezvelit sambata, la Alba Iulia, alaturi de episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, Kato Bela, si primarul municipiului, Gabriel Plesa, o statuie a principelui Gabriel Bethlen, la implinirea a 400 de ani de la infiintarea Colegiului Academic, una dintre cele…

- Senatorul PSD de Alba Calin Matieș s-a dus sambata peste președintele Ungariei, Katalin Novak, aflata in centrul istoric din Alba Iulia la dezvelirea statuii princepelui transilvanean Gabor Bethlen și i-a daruit acesteia un buchet de flori și un tricolor. Senatorul i-a transmis ca Transilvania a fost,…

- Katalin Novak: maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea Presedintele Ungariei, Novak Katalin, susține ca maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea. Ea a…

- LIVE VIDEO| Președintele Ungariei in vizita la Alba Iulia: Se dezvelește statuia principelui Gabor Bethlen in centrul istoric din oraș Președintele Ungariei in vizita la Alba Iulia: Se dezvelește statuia principelui Gabor Bethlen in centrul istoric din oraș Noul presedinte al Ungariei, Katalin Novak,…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a facut o vizita la Cluj-Napoca, unde s-a intalnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. "Am vorbit despre provocarile care stau in fata comunitatii maghiare, despre preocuparile noastre si despre posibilele solutii. (...) Important este sa gasim acele solutii care…

- Președinta Ungariei, Novak Katalin, se afla in vizita in Cluj. Ea s-a intalnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Astazi (vineri – n.r.) l-am cunoscut pe Kelemen Hunor, președintele UDMR, viceprim-ministrul Romaniei. In calitate de Președinte al Republicii, consider o prioritate reprezentarea intregii…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a aterizat joi la Cluj-Napoca, pentru a participa in acest weekend la un evenimnet cultural de la Alba Iulia. Novak va participa sambata, 21 mai, la dezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen in centrul istoric din Alba Iulia. Fii la curent cu cele mai…