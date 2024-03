Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii. Temperaturile vor fi in scadere in toata țara, iar in Moldova și Transilvania vom avea ninsori consistente. De asemenea, in restul țarii vom avea ploi și o vreme geroasa. Incepand de luni, temperaturile…

- Potrivit prognozei Accuweather pe trei luni, iarna nu se lasa deloc dusa din țara noastra, in ciuda temperaturilor nefirești. In București, luna martie aduce temperaturi destul de ridicate , insa valorile din termometre vor cobori și spre pragul minim. Temperaturile se vor situa intre 19 și 0 grade…

- Potrivit prognozei Accuweather pe trei luni, iarna nu se lasa deloc dusa din țara noastra, in ciuda temperaturilor nefirești. In București, luna martie aduce temperaturi destul de ridicate , insa valorile din termometre vor cobori și spre pragul minim. Temperaturile se vor situa intre 19 și 0 grade…

- Ultima luna de iarna a inceput cu vreme de primavara. In unele zone s-au inregistrat chiar și 15 grade Celsius. Meteorologii anunța insa ca in acest weekend tabloul se schimba. Vor fi ploi, ninsori și lapovița in aproape toata țara. La inceputul saptamanii urmatoare insa, un aer tropical va aduce in…

- Duminica, temperaturile diurne se vor situa peste mediile multianuale, desi vor fi in scadere fata de intervalul precedent. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 0 si 7 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -9 si -1 grad. Cerul va fi mai mult noros in vestul, nord-vestul si centrul…

- Furtuna Isha aduce un nou val de ninsori puternice și ger in Romania. Meteorologii anunța vant puternic și ninsori la noi in tara, in perioada urmatoare, dar vin și cu vești bune. Temperaturile incep sa creasca ușor dupa zilele geroase. Sambata, 27 ianuarieIn noaptea de vineri spre sambata, un front…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile."Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…