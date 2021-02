Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat luni ''increzator'' cu privire la deblocarea in acest an a ajutorului din partea Fondului Monetar International (FMI) pentru Ucraina, in pofida dezacordurilor existente, informeaza AFP.



"Sunt increzator" ca Ucraina va primi aceste fonduri inainte de sfarsitul anului, a declarat Zelenski pentru mass-media. "Contam pe acesti bani", a adaugat el, fara a oferi detalii cu privire la suma la care se cifreaza acest ajutor.



FMI a aprobat in iunie 2020 un program de ajutor pentru Ucraina in valoare de 5 miliarde…