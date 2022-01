Preşedintele Tayyip Erdogan reiterează că reducerea dobânzilor va duce la o inflaţie mai mică în Turcia Implicata intr-o criza valutara alimentata de politica bancii centrale de a reduce dobanzile cu 5 puncte procentuale de puncte de baza incepand cu luna septembrie, ca parte a unui model economic conceput de Erdogan, Turcia a inregistrat in decembrie o inflatie aflata la cel mai inalt nivel in timpul guvernarii lui Erdogan de 19 ani. Un sondaj Reuters publicat de vineri a aratat ca este de asteptat ca inflatia sa atinga in ianuarie un maxim al ultimilor aproape 20 de ani, de 47%. “Stiti de lupta mea cu dobanzile. Reducem dobanzile si le vom reduce. Sa stiti ca si inflatia va scadea si atunci,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

