Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, va intreprinde o vizita oficiala in Federatia Rusa, la invitatia omologului sau rus Vladimir Putin, in perioada 21-23 iunie, a anuntat Presedintia Coreei de Sud, informeaza Reuters.



Aceasta va fi prima vizita de stat a unui presedinte sud-coreean in Rusia, din 1999, si se asteapta ca cei doi lideri sa discute probleme precum denuclearizarea Coreei de Nord si procesul de pace in Peninsula Coreeana, a precizat Presedintia sud-coreeana.



"Ne asteptam ca summitul cu presedintele Vladimir Putin sa constituie o sansa pentru continuarea comunicarii…