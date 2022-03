Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sustinut un discurs in curtea Castelului Regal din Varsovia, Polonia, pe care l-a inceput si l-a incheiat referindu-se la indemnul celebru al Papei Ioan Paul al II-lea : Nu va temeti!

- Președintele american Joe Biden a transmis un mesaj de solidaritate și de susținere cu poporul ucrainean, intr-un discurs susținut sambata seara unei mulțimi care s-a strans la Castelul Regal din Varșovia. „Sa nu va temeți”, și-a inceput Joe Biden discursul menționand ca citeaza din Papa Ioan Paul al…

- Președintele american Joe Biden poarta discuții cu doi miniștri ucraineni in Polonia - prima sa intalnire fața in fața cu astfel de oficiali la nivel inalt de cand forțele ruse au invadat țara in urma cu o luna.Casa Alba a spus ca va „pasa” la o intalnire intre secretarul de stat american Antony Blinken…

- Vineri, in cursul unei vizite in Polonia, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a numit din nou "criminal de razboi" pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, consemneaza dpa. Biden a ajuns in Polonia pentru a observa la fata locului reactia umanitara fata de refugiatii ucraineni si pentru a se…

- Presedintele american Joe Biden a discutat, sambata, cu Volodimir Zelenski si i-a promis ca administratia sa lucreaza indeaproape cu Congresul pentru a asigura finantare suplimentara pentru Ucraina. SUA va incheia un acord cu Polonia, pentru a furniza Ucrainei avioane de lupta poloneze, potrivit informatiilor…

- Comandamentul european al aviatiei militare a SUA, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania, transmite AFP.Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care urmau sa aterizeze la baza aeriana de la Fetesti.Efectivele…

- Președintele american, Joe Biden, le-a cerut, vineri, tuturor cetațenilor americani care mai sunt în Ucraina sa paraseasca țara „imediat”, spunând ca exista un risc cât se poate de real al unei acțiuni militare ruse, relateaza BBC și CNN. Joe Biden a precizat…

- Presedintele SUA Joe Biden avertizeaza Rusia cu privire la ”sanctiuni economice semnificative” in cazul invadarii Ucrainei si afirma ca se vede sanctionandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin. El a reluat afirmatiile privind desfasurarea de trupe in Polonia si Romaniain termenii Articolului 5 din…