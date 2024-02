Stiri pe aceeasi tema

- Premier Energy, unul dintre cei mai importanți furnizori și distribuitori de gaze naturale din Romania, anunța ca operațiunile sale in zona Șimleul Silvaniei continua ca și pana acum, fara nici o modificare. Compania ține astfel sa dezminta informațiile conform carora compania și-ar inchide activitatea…

- Familia Agnelli, al carei producator auto Fiat a angajat peste 170.000 de persoane in anii 1970, a fost regalitatea industriala italiana timp de peste un secol, curtata de guvernele succesive prin stimulente și politici favorabile. Acum nu mai este cazul. Premierul de dreapta Giorgia Meloni l-a atacat…

- Ministerul Sanatatii a oferit precizari cu privire la antibioticele care pot fi cumparate fara reteta din farmacii. „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la Ordinul ministrului Sanatații care reglementeaza modul de prescriere, eliberare și monitorizare a antibioticelor pentru…

- Potrivit ziarului, Washingtonul a considerat informațiile israelien, potrivit carora militanții Hezbollah se pregateau sa treaca granița statului evreu „ca parte a unui atac multilateral”, ca fiind nesigure.

- IGPR dezminte un fake-news al Sindicatului Europol despre patrulele de poliție din Portul ConstanțaInspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) reacționeaza dupa ce Sindicatul Europol a transmis ca Portul Constanța este pazit de o singura patrula de poliție, considerand informațiile ca fiind „tendențioase”.…

- Toate informațiile privind serviciile de salubritate SOMA din județele Bacau și Sibiu sunt, de acum, intr-un singur loc: in aplicația de mobil SOMA, lansata in vara. De altfel, aceasta este prima aplicație mobila din Romania in domeniul salubrizarii. Prin intermediul aplicația SOMA, oamenii vor primi…

- Daca deschideți un ziar de afaceri occidental, probabil ca veți ajunge la concluzia ca economia chineza merge prost, sau poate chiar este pe punctul de a se prabuși. Deși este adevarat ca economia țarii continua sa sufere de probleme structurale, aceasta percepție nu este doar greșita, ci risca sa submineze…

- „Nu este luata nicio decizie la nivel de partid de a fuziona sau de a trage pe cineva”. Declarația ii aparține președintelui partidului Social Democrat European, Ion Sula, intrebat despre o eventuala fuziune cu MAN, cu implicarea politicienilor romani. „Atat timp cat nu avem o confirmare și de la alta…