Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat Președintele Joe Biden a anunțat oficial marți ca va candida pentru a fi reales in 2024, cerandu-le alegatorilor sa ii acorde mai mult timp pentru a „termina treaba” pe care a inceput-o cand a depus juramantul. Joe Biden le-a cerut alegatorilor sa ii acorde mai mult timp pentru a „termina treaba” pe care a inceput-o […] Articolul Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul oficial a venit marți! Președintele Statelor Unite, Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a confirmat ca va intra in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba. Campania pentru realegere a lui Joe Biden a fost lansata oficial – sub forma unui videoclip de trei minute, noteaza site-ul BBC. Clipul incepe…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a confirmat ca va candida pentru realegerea in funcție la cursa prezidențiala din 2024. Anuntul a fost facut printr-un videoclip distribuit pe toate rețelele de socializare.Campania lui Joe Biden pentru realegerea in funcția de președinte a fost lansata oficial…

- Președintele Joe Biden și-a anunțat așa cum era de așteptat candidatura pentru un al doilea mandat prezidențial, intr-o inregistrare video postata pe internet marți dimineața, in care i-a indemnat pe alegatori sa-l lase „sa termine treaba“ inceputa. In clipul de trei minute, Biden a spus ca și-a petrecut…

- Presedintele Joe Biden a ales-o pe Julie Chavez Rodriguez, consilier principal la Casa Alba si director adjunct de campanie in campania sa prezidentiala din 2020, pentru a fi sefa de campanie pentru alegerile prezidentiale din 2024, potrivit unei surse familiare cu acest subiect, informeaza luni Reuters.…

- Președintele american Joe Biden a confirmat in timpul vizitei sale in Irlanda ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat la Casa Alba și a spus ca va face anunțul oficial "in curand", scrie The Guardian.

- Președintele Joe Biden și-a reafirmat vineri intenția de a candida pentru un al doilea mandat la Casa Alba deși a spus ca este „legitim” ca oamenii puna intrebari privind varsta lui, in condițiile in care are 80 de ani, informeaza ABC News.„Intentia mea este... a fost de la inceput sa candidez. Dar…

- Președintele Joe Biden a anunțat desemnarea dnei Lael Brainard, pana acum vicepreședinta la Rezervele federale (Fed), respectiv vicepreședinta Bancii centrale americane, la conducerea Consiliului Național Economic, organ la Casa Alba pentru coordonarea aplicarii inițiativelor sale economice. Este o…

- Președintele Joe Biden a ținut al doilea discurs despre starea Uniunii, marți seara, in fața Congresului, la care se aflau și vicepreședintele Kamala Harris și proaspatul președinte al Camerei republicane Kevin McCarthy. O mare parte a discursului a fost dedicata promovarii realizarilor legislative…