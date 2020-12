Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele si premierul au inaugurat primii kilometri din Autostrada 7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la PSD, cu cateva zile inainte de alegerile parlamentare. Seful statului a sustinut ca regiunea Moldovei a fost lasata in urma prin "grija" guvernantilor PSD-isti. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat la deschiderea Tronsonului…

- Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, care vor avea un impact major asupra calitatii vietii si veniturilor locuitorilor din judetele Moldovei, a declarat, miercuri, prim-ministrul Ludovic Orban, care a participat alaturi de presedintele Klaus Iohannis, de ministrul Transporturilor, Lucian…

- Presedintele si premierul au inaugurat primii 16 km din Aautostrada 7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban participa, miercuri, 2 decembrie, la deschiderea tronsonului de autostrada A7 – varianta ocolitoare Bacau. „Nu este niciun secret ca Moldova, prin...

- Presedintele si premierul inaugureza primii 16 km de autostrada din Moldova. Primul tronson din A7 - varianta ocolitoare Bacau, dat in folosința miercuri Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de autostrada A 7 - varianta ocolitoare Bacau. Pe 20 noiembrie, prim-ministrul Ludovic Orban anunta, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si felicita constructorul…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, declara recent ca acest tronson era realizat, in urma cu un an, in proportie de 27%.