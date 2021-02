Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, nu sustine introducerea pasaportului COVID si nu crede ca Romania va adopta o astfel de masura. "Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal, nu sustin un asemenea demers", a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3. Ea a subliniat…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni la deschiderea primei sesiuni ordinare, ca un procent de 40% din proiectele de lege din legislatura trecuta au fost adoptate tacit, Senatul fiind in calitate de prima camera sesizata. Ea a spus ca s-a muncit in proporție de 65% in Parlamentul anterior.…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost vaccinate 25.300 de persoane. Din 27 decembrie, de la debutul campaniei de imunizare in masa a cetațenilor, și pana in prezent, au fost vaccinate 571.091 de persoane. Din cele 571.091 de persoane vaccinate, 101.305 au fost imunizate complet, adica au primit ambele…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, s-au vaccinat public anti-coronavirus. Anca Dragu si Ludovic Orban s-au imunizat la Centrul de vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”. Cei doi au sosit impreuna la centrul…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, la RFI, ca primul vaccin impotriva COVID-19 va sosi in tara noastra pe 26 decembrie, personalul medical are prioritate la vaccinare si „nimeni nu va sari randul”. „Prioritatea absoluta este in mod evident gestionarea pandemiei si pregatirea campaniei…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca imediat dupa Craciun ar putea incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Conform premierului interimar, campania de vaccinare anti-coronavirus ar putea incepe in Romania pe data de 27 decembrie. „Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem…