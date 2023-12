Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca alianța militara occidentala ar trebui sa fie pregatita pentru vești proaste de pe frontul ucrainean, deoarece Kievul continua sa se apere de invazia totala a Rusiei. „Razboaiele se dezvolta in etape”, a spus Stoltenberg intr-un interviu acordat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko efectueaza o vizita la Beijing, pentru discutii cu liderul chinez Xi Jinping, a anuntat duminica presa de stat din Belarus, aceasta fiind cea de-a doua deplasare in China a aliatului apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin in acest an.

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri ca Occidentului nu ar trebui sa i se permita sa dezvolte un monopol in sfera Inteligentei Artificiale (AI) si a spus ca o strategie rusa mult mai ambitioasa pentru dezvoltarea AI va fi aprobata in curand,

- UPDATE 00.00 - Franța vrea sa expulzeze unsprezece ruși pentru radicalizare islamistaFranța dorește sa expulzeze unsprezece ruși aflați in cercetare pentru radicalizare islamista și considerați „activi” și „periculoși”, a anunțat marți Ministerul de Interne, la patru zile dupa ce un cetațean rus a ucis…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un deceniu, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir…

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa "construiasca o noua lume" lipsita de "hegemonia" occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat sa viziteze Coreea de Nord la invitatia liderului sau, Kim Jong Un, calatorind in mod exceptional in Rusia pentru a consolida legaturile dintre Moscova si Phenian, in special cele militare, noteaza AFP.