Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac a spus ca nu știe care va fi deznodamantul votului de incredere pentru Dan Barna, insa strategia de campanie a USR a fost una greșita, iar atacurile aduse candiatului PMP i-au facut un deserviciu. Acesta a zis ca nu Paleologu l-a incurcat pe Barna, ci Barna a incurcat USR„Nu…

- ​La videoconferința de luni seara, Dan Barna le-a transmis liderilor de organizații ca este dispus sa solicite un vot de încredere în cadrul formațiunii, decizia fiind însa cea de a consulta toți membrii de partid, printr-un vot electronic, au declarat surse din USR, pentru Mediafax.…

- La discuțiile de la videoconferința de luni seara intre Dan Barna și liderii organizațiilor USR au fost reproșuri la adresa vicepreședintelui USR Ionuț Moșteanu și a șefului de campanie Catalin Drula, pentru strategia folosita la prezidențiale și a felului in care a fost facuta comunicarea, au explicat…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, la Digi 24, ca PSD in turul II al alegerilor prezidențiale țintește votanții candidatului Pro Romania- ALDE, Mircea Diaconu. In acest sens, Buzatu a spus ca in Comitetul Executiv Național al PSD de astazi se va discuta despre strategia partidului…

- Rezultatul din judetul Olt in primul tur al alegerilor prezidentiale arata "un vot masiv de incredere" si "inca o dovada de sustinere" pentru PSD, considera presedintele organizatiei judetene a partidului, Paul Stanescu, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila:…

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-pollurilor, ca este increzator in sansele candidatului partidului in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in conditiile in care precedentele alegeri au aratat ca pot aparea surprize si candidatul…

- Mircea Diaconu a anunțat ca este susținut pentru batalia de la Cotroceni de trei partide politice. Anunțul a fost facut in exclusivitate, la Sinteza Zilei. „Sunt susținut de trei partide politice, s-a alat...

- Liderul ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, spune ca nu cunoaște strategia partidului dupa ieșirea de la guvernare, insa vrea o colaborare locala cu PSD. In caz contrar, cele doua partide „ar da peste cap foarte multe lucruri”.Președintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, marți, pentru…