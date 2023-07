Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a leșinat in timpul unei vizite pe care o facea la Facultatea de Știința și Tehnologie din Lisabona. A fost luat pe sus și dus la Spitalul de Santa Cruz, arata imagini distribuite pe rețele sociale. El a fost externat in scurt timp și a glumit: „Nu…

- In cursul zilei de azi, cațiva soldați britanici au fost copleșiți de caldura, in momentul in care s-au prezentat in tunici de lana și palarii din piele de urs pentru a-l saluta pe Prințul William. Unul dintre ei a leșinat, și s-a prabușit cu instrumentul in mana.

- EVENIMENT CULTURAL… Muzeul „Vasile Parvan”, Barlad, anunța ca, vineri, 9 iunie a.c., ora 19:00, are loc vernisajul Expoziției temporare „Atelier”, eveniment realizat in colaborare cu Universitatea „Dunarea de Jos” – Facultatea de Arte din Galați. Patru tineri entuziaști și-au reunit lucrarile in acest…

- Suceveanul Ștefan Dascalu, cercetator in imunologie și consultant in politici de sanatate publica, a fost numit membru al Consiliului Onorific pentru Stiința, Inovare si Tehnologie la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii din Romania.Acesta a menționat ca, prin aceasta inițiativa, ...

- Miercuri, 31 mai 2023, incepand cu ora 12:00, Universitatea din Pitești va invita la un eveniment de excepție: Conferința „Rolul Calculatoarelor in Știința, Tehnologie și Societate” susținuta de Marius STAN, Chicago, IL, USA – fost cercetator principal la Laboratorul Național Los Alamos, fost director…