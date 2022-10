Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului ungar, Laszlo Kover a declarat sambata, la Tusnad, ca bunul simt si constiinta curata sunt armele cele mai ascutite in lupta pentru viitorul Europei, dar si ca Europa trebuie sa ramana a europenilor, stapana pe propriile interese, pe resursele materiale si spirituale proprii.…

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

- Premierul maghiar a reluat joi, cu ocazia participarii la adunarea conservatori americani din Texas, acuzațiile ca strategia statelor occidentale privind razboiul din Ucraina a eșuat și a cerut din nou negocieri intre Statele Unite și Rusia pentru incheierea unui acord de pace. „Ucraina este vecina…

- Cei care critica discursul susținut de premierul naționalist ungar Viktor Orban la Tușnad „nu ințeleg diferența dintre amestecul diferitelor grupuri etnice care provin toate din sfera culturala iudeo-creștina și amestecul de popoare din diferite civilizații”, a reacționat purtatorul de cuvant al guvernului…

- Deputatul PSD Silviu Macovei, membru al Comisiei pentru controlul activitatii SRI din Camera Deputatilor reactioneaza foarte dur la declaratiile premierului maghiar la incheierea Universitatii de vara de la Tusnad. La sfarsitul Universitatii de vara de la Tusnad, premierul Viktor Orban, foarte apropiat…

- Uniunea Europeana este in esenta slabita de propriile sale sanctiuni. Intrebarea este daca poate supravietui masurilor punitive impotriva Rusiei, a declarat joi ministrul Finantelor la Tusnad, la Universitatea de Vara si Tabara Studentilor Balvanyos. Mihaly Varga a subliniat ca Europa are nevoie de…