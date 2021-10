Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, intr-un incident produs vineri dupa-amiaza in apropierea unei colonii israeliene din Cisiordania, informeaza cotidianul Haaretz. Incidentul a avut loc in zona Beita, in apropierea coloniei evreiesti Evyatar. Un protestatar…

- Justitia palestiniana a acuzat oficial, luni, 14 membri ai fortelor de securitate palestiniene pentru moartea lui Nizar Banat, un militant si critic al presedintelui Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, decedat in iunie la scurt timp dupa arestarea sa, noteaza AFP. Prezenti in cursul…

- Israelul va imprumuta Autoritatii palestiniene peste 150 de milioane de dolari dupa ce cele doua parti au avut primele convorbiri la nivel inalt de ani de zile, au declarat luni oficiali israelieni, relateaza Reuters. Ministrul apararii Benny Gantz a calatorit duminica in Cisiordania pentru…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a avut duminica o intrevedere cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, la Ramallah, in Cisiordania ocupata, aceasta fiind prima intrevedere la acest nivel dupa instalarea la putere a premierului israelian Naftali Bennett, in iunie, informeaza…

- Intalniri ale conducerii Ministerului Apararii Nationale cu presedintele Comitetului Intrunit al Statelor Majore din Republica Islamica Pakistan. Delegatia pakistaneza efectueaza, in perioada 23 27 august, o vizita in Romania . Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major…

- Fortele israeliene au fost implicate, in Cisiordania, intr-un schimb de focuri de arma cu palestinieni inarmati, a anuntat politia israeliana, in timp ce un oficial local palestinian a afirmat ca cel putin patru palestinieni au fost ucisi, informeaza Reuters. Incidentul s-a produs in orasul Jenin,…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a arestat ''intre 20 si 30 de studenti palestinieni care apartin'' miscarii islamiste Hamas si sunt implicati in ''activitati teroriste'', transmite AFP. Potrivit unor surse palestiniene, studenti ai Universitatii Bir Zeit din Cisiordania au fost arestati…