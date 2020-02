Stiri pe aceeasi tema

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas, citat de presa franceza, a anunțat sambata ruperea “tuturor relațiilor”, inclusiv securitare, intre Autoritatea palestiniana pe de o parte și Israelul și Statele Unite pe de alta parte. Anunțul a fost facut inaintea unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe consacrata…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a anunțat sambata, in timpul unei intalniri extraordinare a Ligii arabe pe subiectul proiectului american de pace, ruptura "tuturor relațiilor", inclusiv cea privind securitatea, dintre Autoritatea palestiniana și Israel și Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, a anuntat sambata ruperea "tuturor relatiilor", inclusiv in domeniul securitatii, intre Autoritatea Palestiniana, pe de-o parte, si Israelul si SUA pe de alta parte, transmite AFP.Anuntul se produce inaintea unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat sambata ruperea "tuturor relatiilor", inclusiv in domeniul securitatii, intre Autoritatea Palestiniana, pe de-o parte, si Israelul si SUA pe de alta parte, transmite AFP. Anuntul se produce inaintea unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza joi o vizita in Israel intr-un demers de intarire a relatiilor cu Israelul, in contextul in care Rusia isi consolideaza in Orientul Mijlociu, comenteaza DPA. Rusia a mentinut relatii stranse cu Israelul, in pofida sprijinului acordat fortelor…

- Ministerul Sanatatii din Israel a decis recunoasterea diplomelor absolventilor Facultatii de Medicina din Cluj-Napoca, lucru care le ofera dreptul tinerilor medici de a profesa in aceasta tara in urma examenului de rezidentiat. Decizia a fost comunicata printr-o scrisoare oficiala de catre Dr. Shaul…

- Israelul doreste sa creasca de peste doua ori populatia din coloniile sale din Cisiordania ocupata, pentru a ajunge la un milion de colonisti in urmatorii zece ani, a afirmat miercuri ministrul israelian al apararii, criticat imediat de Autoritatea Palestiniana, informeaza joi AFP potrivit Agerpres…

- Israelul doreste sa creasca de peste doua ori populatia din coloniile sale din Cisiordania ocupata, pentru a ajunge la un milion de colonisti in urmatorii zece ani, a afirmat miercuri ministrul israelian al apararii, criticat imediat de Autoritatea Palestiniana, informeaza joi AFP. ''Obiectivul…