Stiri pe aceeasi tema

- Situatia epidemiologica se agraveaza de la o zi la alta, iar bolnavii de COVID-19 trebuie sa stea in rand pentru a fi conectati la un aparat de oxigenare sau pentru a fi internati la terapie intensiva. Din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus, spitalele nu mai fac fata, iar medicii…

- Situatia epidemiologica s-a agravat in ultimele saptamani, din cauza ca tulpina britanica a noului coronavirus a ajuns in tara. Anuntul a fost facut de seful statului, Maia Sandu, intr-un interviu pentru postul american de televiziune CNN.

- Primele doze de vaccin Pfizer vor ajunge in tara noastra in a doua jumatate a lunii martie. Anunțul a fost facut de președintele Maia Sandu, intr-o postare pe Facebook, in urma unei discuții pe care a avut-o șeful statului cu presedintele regional Pfizer, Sinan Atlig.

- La trei luni de la confirmarea noii tulpini a noului coronavirusului inregistrata in Regatul Unit, autoritatile moldovenești nu cunosc daca aceasta circula și pe teritoriul țarii. Asta desi, au fost confirmate mai multe imbolnaviri in randul moldovenilor intorși din Marea Britanie, transmite…

- Angela Merkel aduce un anunț trist! Situația din Germania e crunta, dar așteptata de specialiști. Mulți romani care locuiesc in aceasta țara trebuie sa afle ultimele detalii. Iata anunțul oficial al premierului! Angela Merkle, anunț oficial: veste trista pentru cetațeni Vești proaste din Germeania,…

- Președintele Moldovei, Maia Sandu, a numit principiile de baza ale reglementarii conflictului transnistrean. "Planul de reglementare a conflictului transnistrean trebuie sa fie unul comun. Nu poate fi planul unui partid sau altul. Este o problema prea serioasa", a declarat Maia Sandu in cadrul emisiunii…

- Laboratoarele publice din cadrul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP) nu au capacitatea de a depista noua tulpina a virusului Sarc-Cov2. Despre aceasta a anunțat purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatații Cristina Stratulat.

- Situația politica interna din Moldova in perioada noului președinte al Republicii, Maia Sandu, s-ar putea destabiliza dar exista modalitați de a nu admite asemenea evoluții. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru TASS de fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon. Intrebat daca situația din…