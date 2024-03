Stiri pe aceeasi tema

- „Occidentul a provocat un conflict in Ucraina, Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii și continua sa minta. Acum, fara nicio jena, ei spun ca Rusia ar intenționa sa atace Europa. Noi ințelegem ca vorbesc prostii”, a declarat președintele rus in timpul amplului discurs care a fost difuzat in direct…

- Declaratiile presedintelui Emmanuel Macron, potrivit carora ”nu poate fi exclusa” o trimitere a unor trupe la sol din Occident in Ucraina sunt un ”semnal bun”, isi exprima marti bucuria presedintia ucraineana, in pofida opozitiei imediate exprimate de numeroase tari, inclusiv de catre Statele Unite,…

- Uniunea Europeana va sabota economia Ungariei in cazul in care Guvernul Orban va bloca acordarea unui nou ajutor pentru Ucraina la summitul programat saptamana aceasta, susține Financial Times (FT), care citeaza un plan confidential elaborat de Bruxelles.

- Armata rusa a anunțat ca a lansat marti un atac cu rachete „de inalta precizie” asupra unor obiective militare - fabrici de munitii si rachete - din Ucraina, potrivit ministerului rus al apararii. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata inca ca rușii au lovit, din nou, obiective civile - blocuri…

- ”Franta nu are mercenari nici in Ucraina si nici altundeva, spre deosebire de altii Aceasta este o noua manipulare grosolana rusa. Nu trebuie sa i se dea mai multa importanta decat precedentelor si urmatoarelor, care vor aparea imediat”, raspunde Quai d'Orsay, potrivit news.ro. Potrivit Moscovei, ”atacul…

- Yevhen Konoplyanka, 34 de ani, concediat de CFR Cluj dupa numai cinci luni, protesteaza in presa din țara sa. Susține ca nu a fost platit și ca nu a fost folosit nici cand putea juca. Neaga vehement ca s-a dat lovit: „O prostie absoluta”. Yevhen Konoplyanka, 34 de ani, e doar o amintire a extremei care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a subliniat, in timpul cinei de Craciun cu trupele, in Iordania, ca Occidentul nu poate ”lasa Rusia sa castige” in Ucraina si ca sustinerea Kievului trebuie sa continue chiar daca ”asta ne costa”, relateaza AFP.

- Rusia susține ca decizia Uniunii Europene de a deschide discutiile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova este politizata ce ar putea destabiliza blocul comunitar și ca cele doua tari „nu indeplinesc criteriile”, relateaza Reuters si AFP.