- Presedintele polonez a declarat luni ca Polonia este gata sa gazduiasca arme nucleare pe teritoriul sau, daca NATO, din care Polonia face parte, decide sa isi intareasca flancul estic, in fata desfasurarii de catre Rusia de noi arme in exclava sa Kaliningrad si in Republica Belarus vecina, informeaza…

- Premierul polonez Donald Tusk a avertizat vineri ca in Ucraina „situatia pe front este critica” si saptamanile urmatoare „ar putea sa decida deznodamantul razboiului” provocat de invazia rusa, dar Polonia nu are posibilitatea de a oferi Ucrainei din sistemele sale antiaeriene Patriot, transmite agentia…

- Imaginile analizate de specialiști ridica mari ingrijorari cu privire la urmatorii pași pe care ar putea sa ii faca Vladimir Putin, din dorința de a intimida statele ce sprijina Ucraina. Dovezile ar duce spre o singura posibila concluzie: rușii testeaza arme nucleare. „Armele exista pentru a le folosi”…

- Președintele Vladimir Putin a afirmat ca Rusia se menține intr-o stare de pregatire de lupta și este complet pregatita pentru un razboi nuclear, dar nu se grabește sa se angajeze intr-o astfel de situație in acest moment, a relatat agenția de știri Reuters, citata de news.ro.Intr-un interviu acordat…

- Intr-un interviu acordat presei de stat, Putin, care a lansat o invazie la scara larga a Ucrainei si este aproape sigur ca va castiga alegerile prezidentiale din 15-17 martie, a declarat ca Rusia ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare daca suveranitatea sa ar fi amenintata."Din punct de vedere…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Turcia este pregatita sa gazduiasca discuții de pace intre Rusia și Ucraina, transmite agenția AFP. Citește și: Iulia Motoc a devenit oficial primul judecator roman care va activa la Curtea Penala Internaționala „Suntem pregatiți sa gazduim un summit…

- Polonia va adauga punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, precum și secțiuni de drumuri și cai ferate pe lista infrastructurilor critice. Acest lucru va face posibila eliminarea obstacolelor de la granița pentru furnizarea de arme și ajutor umanitar. Acest lucru a fost comunicat de RBC-Ucraina…

- Generalul Jaroslaw Kraszewski a declarat in presa poloneza, ca, daca Varșovia ar avea arme nucleare, ar descuraja o eventuala agresiune, deoarece „cei care poseda capacitați nucleare au un nivel foarte ridicat de securitate”, relateaza Newsweek.Generalul polonez a fost intrebat despre un articol din…