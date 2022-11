Stiri pe aceeasi tema

Cea de-a treia reuniune a "Platformei de Sprijin pentru R. Moldova", organizata de Romania, Germania și Franța, a inceput la Paris. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, intr-o postare pe Facebook.

Fostul judecator Cristi Danileț a devenit oficial cetațean al Republicii Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care acesta Danileț devine cetațean moldovean.

Cea de-a treia reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova incepe duminica, la Paris, si va fi co-prezidata de Romania, Franta si Germania. La eveniment vor participa mai multi membri ai Guvernului de la Chisinau, iar delegatia Republicii Moldova va fi condusa de presedinta Maia Sandu.

Miercuri s-au incheiat partidele din grupele preliminare C si D, la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala II s-au calificat Franta, Olanda, Romania (din grupa C), respectiv Muntenegru, Spania, Germania (D). Romania joaca primul meci din grupa II cu Spania,…

Muzicieni din Germania si Franta sunt invitati la Zilele Culturii Sinti si Roma care vor avea loc la Bucuresti, in perioada 10 - 12 noiembrie, in cadrul unui eveniment organizat de Goethe-Institut Bucuresti si Institutul Francez din Romania.

Producatorul european de avioane Airbus a decis sa acorde un bonus special angajatilor sai din intreaga lume, pentru ca acestia sa faca fata accelerarii inflatiei si crizei energetice, o decizie salutata de sindicate, transmite DPA.

Filme documentare produse in Romania, Polonia, Germania, Franta au fost premiate, sambata, la cea de-a 29-a editie a festivalului Astra Film de la Sibiu, care se incheie duminica, pentru povesti dramatice si emotionante, relevante la nivel global.

Partidele pro-europene risca sa piarda urmatoarele alegeri, iar vina pentru aceasta ar fi inclusiv a Maiei Sandu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni de la Canal 2 de fostul lider al Platformei DA, Andrei Nastase.