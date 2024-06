Stiri pe aceeasi tema

- Prioritațile Ministerului Energiei privind modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, pentru asigurarea confortului cetațenilor, au fost reiterate de ministrul Victor Parlicov in cadrul Zilei Ușilor Deschise, desfașurate cu ocazia implinirii a 9 ani de la fondarea Termoelectrica…

- Vineri, 7 iunie, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a barajului in urma caruia va fi decisa ultima echipa promovata in Liga a 2-a. Ca urmare a trecerii la un sistem competitional cu 22 de echipe in liga secunda din sezonul 2024-2025, al saselea loc promovabil din Liga 3 va fi ocupat […]

- Candidatul liberal la Primaria Municipiului București, Sebastian Burduja, a realizat un al doilea moment artistic, de data aceasta alaturi de omologul sau din Republica Moldova, ministrul Energiei, Victor Parlicov.

- Administratorul special al companiei timisorene de termoficare Colterm, aflata in insolventa, Alexandru Cristian Amza, a declarat, miercuri, ca sezonul de incalzire pentru abonati s-a incheiat la 29 aprilie si se intra in vara cu stocuri mai mari de combustibili fata de perioada de referinta a anului…

- Un tribunal ucrainean a ordonat vineri ca ministrul agriculturii, Mikola Solski, care a demisionat joi, sa fie plasat in arest preventiv in urma acuzatiilor privind implicarea sa intr-o achizitie ilegala de terenuri detinute de stat in valoare de aproximativ 7 milioane de dolari, informeaza News.ro,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca de astazi, 1 aprilie 2024 se declara inchis sezonul termic 2023-2024, pentru toți consumatorii. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimara Irina Gutnic.

- Ministerul Energiei nu are o comunicare cu Gazprom, iar Moldovagaz este in permanenta legatura cu gigantul energetic, susține Victor Parlicov. Ministrul a declarat in cadrul unei emisiuni difuzate la Exclusiv TV ca actualmente compania din Rusia nici nu ne livreaza suficient gaz, dar nici nu reziliaza…

- Termoelectrica anunța ca va consuma circa 5 mii tone de pacura din rezerva de stat, in procesul de producție a agentului termic. Un proiect de hotarare an acest sens a fost propus spre consultare publica de catre Ministerul Energiei.