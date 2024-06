Comisia Europeană, avertisment pentru România. „Dezechilibru macroeconomic” Avertisment pentru Romania Comisia Europeana a avertizat in mod oficial opt dintre țarile sale membre cu privire la deficitele bugetare excesive, relansand o intervenție fiscala controversata care a fost suspendata de la pandemie, scrie Euronews . Belgia, Franța, Italia, Ungaria, Malta, Polonia și Slovacia sunt țarile criticate pentru ca nu au reușit sa iși echilibreze conturile, in timp ce Romania este acuzata, mai grav, de faptul ca nu a ținut cont de avertismentele anterioare ale UE privind risipa. Aceasta decizie intervine intr-un moment delicat, in contextul in care Franța se pregatește pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

