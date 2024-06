Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat DJEP. Avand in vedere faptul ca duminica, 09.06.2024 va avea loc procesul electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, respectiv a alegerilor... The post Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor și-a modificat programul de lucru appeared first on Special Arad…

- Undeva intre legenda și adevar istoric, Biserica din Herina a fost construita la inceputul secolului al XIII-lea de catre calugarii benedictini. Cu o arhitectura deosebita, biserica este un reper important al patrimoniului medieval din Europa centrala, iar in 1 – 2 iunie 2024, porțile acestui edificiu…

- Compania Marshall și producatorul roman Bluespace Technology au planuri de a dezvolta rapid un prototip pentru o soluție containerizata militara și de a discuta posibilitatea inființarii unei unitați de producție in Romania. Potrivit unui comunicat de presa, Marshall a semnat un Memorandum de Ințelegere…

- Trei cutremure de suprafata, de magnitudine redusa, s-au produs in Maramures, in mai putin de 24 de ore.Marti dimineata, in zona Maramures, la ora 8,31, a avut loc un cutremur de magnitudine 2,4, la o adancime de 3,4 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Bistrita, 55km…

- Tot mai multe magazine din Romania refuza sa mai perceapa taxa de garanție de 50 de bani pentru ambalaje. Potrivit reprezentanților acestora, RETURO intarzie sa... The post Probleme la sistemul RETURO. Tot mai multe magazine refuza sa mai perceapa taxa de garanție appeared first on Special Arad · ultimele…

- In ziua de 14 Aprilie 2024, la ora 10:02:49 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 90.0 km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 32km NV de Focsani, 73km N de Buzau, 79km E de Sfantu…

- Lidl retrage de la comercializare un nou lot dintr-un produs aflat la raft. Compania a anunțat ca nu se poate exclude prezenta bacteriei Salmonella. Producatorul... The post Lidl retrage, din nou, un produs de la raft. Exista suspiciuni de Salmonella appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Aradeanul Rareș Pop a marcat unicul gol al partidei pe care Romania U19 l-a disputat contra Croației U20 la Turul de Elita. In urma acestei... The post Rareș Pop a marcat golul victoriei Romaniei U19 impotriva Croației! „Tricolorii” au ratat calificarea appeared first on Special Arad · ultimele știri…