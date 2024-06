Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Saliștea, fara permis de conducere, prinși de polițiști la volan: Este cercetat de oamenii legii Tanar din Saliștea, fara permis de conducere, prinși de polițiști la volan: Este cercetat de oamenii legii Un tanar de 20 de ani din Saliștea a fost depistat de catre polițiști in timp ce conducea…

- Romanii, intr-o majoritate covarșitoare, sunt nemulțumiți de lupta autoritaților impotriva traficului și consumului de droguri și cred ca acestea reprezinta principala amenințare pentru viitorul copiilor. Soluții exista, susțin specialiștii, doar ca ele trebuie și puse in aplicare.

- Noi SANCȚIUNI pentru șoferii prinși bauți sau drogați la volan: Inchisoare și 10 ani fara permis de conducere Noi SANCȚIUNI pentru șoferii prinși bauți sau drogați la volan: Inchisoare și 10 ani fara permis de conducere Noi sancțiuni drastice urmeaza sa intre adoptate pentru șoferii care sunt prinși…

- Un nou proiect de lege i-ar putea lasa fara permis 10 ani pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor.Acesta a fost amanat cateva luni la rand și urmeaza sa fie votat astazi in Camera Deputaților. De asemenea, proiectul prevede inasprirea pedepselor și pentru cei prinși cu substanțe…

- Dosare penale pe numele a doi barbați, sambata, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera alcool. Unul dintre ei nici nu avea permis de conducere.

- Mai mulți șoferi sunt cercetați penal pentru conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice dupa ce au fost depistați bauți la volan in urma unor controale de rutina ale polițiștilor rutieri pe drumurile din Dambovița. Astfel, duminica, in doar cateva ore, in intervalul 06.00 – 09.00, șase…

- Polițiștii maramureșeni au acționat in acest weekend pe arterele intregului județ, in vederea asigurarii in condiții optime a traficului rutier, fiind constatate zilnic nereguli privind circulația de drumurile publice. In aceasta perioada au fost constatate 10 infracțiuni la regimul circulației. Cinci…

- Șoferi in Alba prinși de polițiști in trafic bauți și fara permis de conducere: Un batran circula cu un moped neinmatriculat Șoferi in Alba prinși de polițiști in trafic bauți și fara permis de conducere: Un batran circula cu un moped neinmatriculat Un batran de 69 de ani a fost depistat de catre polițiști…