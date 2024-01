Președintele LAPAR: ”Fermierii nu vor pleca din stradă, că nu au la ce să se mai întoarcă!” Guvernul nu a rezolvat nici una dintre revendicarile protestatarilor, ci doar a incercat sa faca niște șmecherii ca sa-i determine sa plece acasa, ne spune președintele Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania, Laurențiu Baciu. Acesta atrage atenția ca fermierii nu vor pleca din strada, pentru ca nu au la ce sa se mai intoarca, in […] The post Președintele LAPAR: ”Fermierii nu vor pleca din strada, ca nu au la ce sa se mai intoarca!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

