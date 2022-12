Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se afla miercuri la Bruxelles pentru un summit cu omologii lor din Asia de Sud-Est pentru a marca implinirea a 45 de ani de relatii cu ASEAN (Asociatia Tarilor din Asia de Sud-Est), transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana – Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). In continuare, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, la reuniunea Consiliului European, care se va desfasura la Bruxelles,…

- Președintele Klaus Iohannis va ridica subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului European care va avea loc peste 2 zile la Bruxelles. Șeful statului a abordat astazi, cu ambasadorii Uniunii Europene acreditați la București, blocajul regretabil și nejustificat fața de intrarea…

- Președintele Romaniei va participa miercuri, 14 decembrie, la Bruxelles, la Summitul Uniunea European-Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Ulterior, pe 15 decembrie, șeful statului roman va participa la Consiliul European.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri la Summitul Uniunea Europeana-Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), iar joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles in care va ridica si subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen.

- Șeful statului a declarat ca inca se discuta și se negociaza, in special din cauza ca, in continuare, Austria este reticenta vizavi de accesul nostru in Schengen.„Inca se discuta și se negociaza. Joi, aceasta chestiune se va afla pe masa Consiliului JAI (Justiție și Faceri Interne). Acolo, se va discuta…

- Președintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea de la Tirana (Albania), a declarat ca primirea Romaniei in Schengen „inca se negociaza”. Declarația aparent optimista a șefului statului roman a venit la data de 6 decembrie 2022. Declarația se refera la votul care se va da in Consiliul JAI la data de…

- Romania va fi primita in Spațiul Schengen indiferent care ar fi decizia din Consiliul JAI (Justiție – Afaceri Interne), care se va reuni la 8 decembrie 2022, a declarat premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Premierul Ciuca se declara extrem de optimist cu privire la șansele Romaniei de a fi primita in…