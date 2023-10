Presedintele Klaus Iohannis: In Romania vor fi aduse sisteme de aparare antidrona suplimentare, in contextul atacurilor de la Dunare

Stiri pe aceeasi tema

- „Am discutat chestiunile legale de dronele care au cazut in Romania ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor de la Dunare. Am și primit nu doar incurajari, am primit raspunsuri foarte concrete. Bunaoara, SUA au alocat avioane suplimentare pentru poliția aeriana. Impreuna cu NATO, suntem practic…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca in zona județului Tulcea, unde au fost descoperite elemente din drone rusești, va fi adus un sistem de aparare antidrona suplimentar. „Speram sa nu apara incidente absolut nedorite”, afirma el.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la Granada, la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE). In cadrul summitului, șeful statului a condus, alaturi de premierul Norvegiei, grupul de lucru dedicat energiei, mediului și prevenirii schimbarilor climatice. Totodata, acesta…

- MApN nu a identificat amenintari militare directe la adresa Romaniei, in urma recentelor atacuri ale armatei ruse din zona Ismail. Armata monitorizeaza permanent spatiul national terestru, maritim si aerian si coopereaza cu structurile NATO pentru consolidarea apararii pe intregul flanc estic si descurajarea…

- Neințelegeri la nivel european in privința restricțiilor pentru importurile de cereale din Ucraina. 5 țari, intre care și Romania, vor prelungirea acestor masuri, insa Franța și Germania se opun.