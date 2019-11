Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, intrebat de jurnalistul TVR, Ramona Avramescu, despre un eventual boicot in mediul online, dupa refuzul de a participa la o dezbatere cu Viorica Dancila, a raspuns “Da, am urmarit impactul pe Facebook, in esența, daca tragem linie, numarul

- "Vreau sa facem impreuna o #CancelarieTIP la Guvernul Romaniei. Alaturi de Premierul Ludovic Orban, imi doresc sa facem la Cancelaria Prim-ministrului un aparat de lucru suplu si eficient, bazat pe trei principii fundamentale pentru o buna guvernare liberala: Transparenta, Integritate si Profesionalism…

- Un ales republican a exprimat duminica un punct de vedere opus celui al lui Donald Trump si al responsabililor partidului opunandu-se unei audieri publice in Congres a avertizorului de integritate aflat la originea anchetei privind suspiciunile de abuz de putere asupra presedintelui american, amenintat…

- Experții europeni atrag atenția, in raportul MCV, ca posturile de șef al DNA și al PICCJ sunt ocupate in prezent de adjuncții instituțiilor și recomanda ca Secția pentru procurori a CSM sa aiba un rol esențial și proactiv in procesul de numire, anunța MEDIAFAX.Numirea și revocarea procurorilor…

- Desi Guvernul Dancila a fost demis pe 10 octombrie, prin motiune de cenzura, echipa PSD putea sa ramana la putere inca o luna si sa organizeze alegerile prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis a respins varianta alegerilor anticipate pentru ca "acest Guvern interimar Dancila ar ramane in…

- Agentia Nationala de Integritate verifica averea Rovanei Plumb, care a fost respinsa pentru postul de comisar european din partea Romaniei, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din ANI. Conform surselor citate, Agentia Nationala de Integritate a declansat procedura inainte de respingerea…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat de la New York la anunțul respingerii candidaturii Rovanei Plumb. Acolo se afla și premierul Viorica Dancila. Cum a fost primita aceasta veste de cei doi oficiali romani ne spune trimisul special al TVR, Ramona Avramescu.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, solicitand ca aceasta procedura sa fie declansata. "Dupa alegeri, cu o noua majoritate in mod constitutional, putem face mult mai mult impreuna. Pana atunci, astazi, actualul…