Președintele Klaus Iohannis către părinți: Vă încurajez să îi trimiteți pe copii la școală! Au fost stabilite proceduri pentru limitarea riscul de transmitere a coronavirusului la inceputul acestui an școlar, dar nu sunt suficiente, a precizat președintele Klaus Iohannis, in cadrul conferinței televizate care se desfașoara in acest moment. Președintele Romaniei a facut precizari in legatura cu inceperea anului școlar și alegerile din acest an. Conferința este in curs, dar iata cateva dintre precizari: Nu putem reduce riscul de infectare la zero, dar prin respectarea regulilor de baza, fiecare contribuie la binele comunitații. Decizia de a deschide școlile este corecta și necesara, deși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

