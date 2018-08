Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a insinuat, pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta "in privat", iar in august Iohannis a respins actul normativ.

- Darius Valcov, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, il acuza, indirect, pe președintele Klaus Iohannis de ințelegeri privind legea offshore, menționand ca odata cu respingerea promulgarii legii, postul național austriac devine interesat de țara noastra și acuza Jandarmeria Romana…

- „Cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? ” Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare „doar pentru ca iti…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, legea care reglementeaza masurile de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra. Seful statului sustine ca un astfel de subiect este unul de interes maxim pentru Romania, iar o asemenea lege trebuie sa asigure…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut personal sa semneze recunoașterea, document pe care, chiar daca nu și-l asuma, a fost facut de procuror și avocat.”Recunoașterea mea, ca s-a spus la un moment…

- "Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare! Idee lansata in spatiul public atat de Valcov cat si de asistentul sau Teodorovici. Acesti Pic si Poc ai finantelor romanesti au anuntat ca urmeaza o aministie fiscala. Pe langa faptul ca nici ei nu stiu daca este doar pentru persoane fizice…

- „Presedintele Iohannis considera ca PSD a devenit un «grup de presiune si lobby pentru un infractor». In aceste conditii, nu cumva formatiunea lui Dragnea intra sub incidenta articolului 46 din legea partidelor politice? Articolul cu pricina cere dizolvarea unui partid «pe cale judecatoreasca», daca…