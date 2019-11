Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca liderul PSD Viorica Dancila l-a sunat ieri dupa-amiaza pentru a-l felicita pentru caștigarea alegerilor prezidențiale. "Da, m-a sunat dna Dancila ieri pe la pranz și am vorbit. M-a felicitat”, a spus Klaus Iohannis. Candidatul PNL la Presedintie…

- Șeful Cancelariei premierului Ionel Danca a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicata in Monitorul Oficial, in funcția de coordonator național al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor Romaniei cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), scrie…

- Parintii se vor putea bucura incepand cu anul 2020, cand alocatiile de stat pentru copii vor creste in acelasi ritm cu rata medie a inflatiei, conform modificarilor aduse la Legea alocatiilor, care au aparut la finele saptamanii trecute in Monitorul Oficial.Vorbim despre de o majorare a cuantumului…

- Legea transportului alternativ, promulgata Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea transportului alternativ. Documentul prevede ca soferii care fac transport de persoane folosind Uber, Bolt si Clever Go mai au la dispozitie înca 3 luni pentru a intra în legalitate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea legii care modifica Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Legea permite ca examenul de rezidentiat sa se desfasoare in acest an pe 8 decembrie, stabilind ca, in 2019, cifra de scolarizare…

- Romanii vor primi mai mulți bani odata cu primirea tichetelor de creșa, modificarea aplicandu-se incepand cu luna octombrie a acestui an. Se știe deja faptul ca valoarea tichetelor de masa și a tichetelor de vacanța au crescut in ultima perioada. Totuși, Guvernul a anunțat ca, incepand cu luna octombrie…

- ”Are parte de protecția și paza ofițerilor SPP din momentul in care a aparut decretul in Monitorul Oficial. E normal sa fie așa”, au precizat surse din PNL, potrivit Mediafax. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație susținuta, marți, la Palatul Cotroceni, ca premierul desemnat…

- "Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea" Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis considera ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale nu schimba cu nimic situatia politica în care se afla Guvernul României, de mai bine de trei saptamâni.…