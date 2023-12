Președintele-K1 riscă 3 ani de închisoare! La cateva ore dupa ce un tribunal din Anakara a decis sa-l plaseze in arest preventiv, Faruk Koca si-a prezentat demisia din funcția de președinte al lui Ankaragucu. Federația de Fotbal a Turciei a decis suspendarea tuturor meciurilor din țara dupa ce președintele clubului Ankaragucu și alți doi barbați au lovit un arbitru. Cei trei […] The post Președintele-K1 risca 3 ani de inchisoare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- La mai putin de 24 de ore dupa ce l-a agresat pe arbitrul Halil Umut Meler la finalul unui meci din campionatul de fotbal al Turciei, Faruk Koca si-a anuntat demisia din functia de presedinte al MKE Ankaragucu."Oricare ar fi amploarea nedreptatii sau a greselii, nimic nu poate legitima sau explica…

- Președintele clubului de fotbal turc de prima liga Ankaragucu, Faruk Koca, a fost arestat pentru ca a lovit cu pumnul in fața un arbitru la finalul unui meci, oficialul declarand poliției ca Koca a amenințat ca il va ucide. Președintele clubului de fotbal turc de prim eșalon Ankaragucu, Faruk Koca,…

- Arbitrul Halil Umut Meler a oferit o prima reacție, marți, la mai puțin de 24 de ore dupa ce a fost lovit in fața de Faruk Koca, președintele clubului Ankaragucu, la finalul partidei cu Rizespor (etapa 15 din campionatul Turciei).

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat marti „evenimentele inacceptabile“ produse in Turcia. Reamintim ca un arbitru a fost batut la finalul meciului de campionat dintre Ankaragucu – Rizespor 1-1, disputat luni. „Nu exista absolut niciun loc pentru violenta in fotbal, pe teren sau in afara…

- Faruk Koca (59 de ani), care l-a lovit in fața pe arbitrul partidei Ankaragucu - Rizespor 1-1, din Super Lig, i-a salvat in 2006 viața liderului turc și tot el a fondat partidul pe care acum il conduce Erdogan. „Condamn atacul asupra arbitrului Halil Umut Meler, caruia ii doresc insanatoșire grabnica”,…

- Federația Turca de Fotbal (TFF) a suspendat toate campionatele, intr-o seara de "rușine" pentru fotbalul național, dupa ce președintele clubului Ankaragucu, Faruk Koca, l-a lovit luni seara cu pumnul in fața pe arbitru la finalul meciului de pe teren prop

- Federatia Turca de Fotbal a anuntat amanarea tuturor meciurilor din campionat pana la noi ordine, in urma loviturilor primite de arbitrul Halil Umut Meler, luni seara, la partida dintre Ankaragucu si Rizespor. Pana și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a comentat acest moment.

