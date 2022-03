Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP.

- Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite va fi primit de presedintele polonez Andrzej Duda pe aeroportul acestui oras situat la doua ore si jumatate de Lvov, principalul oras din vestul Ucrainei.Liderul american va fi informat despre "raspunsul umanitar pentru…

- Președintele american Joe Biden merge vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul internațional la invadarea neprovocata a Ucrainei de catre Rusia, care a cauzat «o grava criza umanitara și a drepturilor omului», a anunțat Jen Psaki, purtatoare de cuvant a Casei Albe. Agenda președintelui Biden include…

- Președintele Joe Biden vine in Europa in aceasta saptamana pentru a participa la mai multe reuniuni de urgența pe tema conflictului din Ucraina. Liderul de la Casa Alba va efectua o vizita in Polonia, vineri, dupa ce va participa la summit-ul NATO de la Bruxelles, care va avea loc cu o zi inainte. Deși…

- Petro Porosenko, fostul presedinte al Ucrainei, a declarat ca presedintele american Joe Biden ar trebui sa viziteze Ucraina in timp ce se afla in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, saptamana viitoare. ”De ce nu – foarte bun prieten al meu, foarte bun prieten al Ucrainei, Joe Biden – de ce nu…

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…

- Presedintele Joe Biden i-a indemnat joi pe americanii din Ucraina sa paraseasca imediat tara. Situatia este volatila in regiune si lucrurile ar putea scapa de sub control, avertizeaza presedintele american. Biden va discuta vineri cu liderii UE si NATO despre situatia tensionata. „Cetatenii americani…