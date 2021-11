Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat vineri ingrijorarea serioasa cu privire la criza migrantilor de la granita Belarusului cu Polonia, dupa declaratii similare ale vicepresedintei Kamala Harris, informeaza AFP si Reuters.

- Uniunea Europeana a convenit miercuri ca actiunea Belarusului de a incuraja migrantii din Orientul Mijlociu sa patrunda in Polonia poate fi considerata din punct de vedere legal un „atac hibrid”, deschizand calea unor sanctiuni mai ample impotriva Minskului, intr-o criza care ameninta sa atraga Rusia…

- ​Cancelarul federal german Angela Merkel l-a îndemnat pe presedintele rus Vladimir Putin sa „actioneze” împotriva „instrumentalizarii migrantilor de catre regimul din Belarus”, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvânt, Steffen Seibert.În timpul…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

