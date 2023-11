Stiri pe aceeasi tema

- Președintele israelian, Isaac Herzog, a observat o „cresterea terifianta”a antisemitismului la nivel mondial de la atacurile Hamas din 7 octombrie, intr-un discurs adresat evreilor din lumea intreaga

- Președintele israelian, Isaac Herzog, a declarat ca Israelul nu poate lasa un vid in Gaza și va trebui sa mențina acolo o forța puternica in viitorul apropiat pentru a preveni reapariția Hamas in fașie, a relatat joi publicația Financial Times."Daca ne retragem, atunci cine va prelua? Nu putem lasa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat marti la actiuni care sa impiedice extinderea conflictului intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas si a declarat ca eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas este „primul obiectiv”, informeaza AFP. „Cred ca este datoria noastra ca combatem…

- Instructiuni pentru producerea de cianuri au fost gasite de fortele de securitate israeliene asupra cadavrului unuia dintre militantii gruparii islamiste palestiniene Hamas care au luat parte la atacurile din 7 octombrie asupra sudului Israelului, a declarat presedintele israelian Isaac

- “Facem apel la poporul nostru palestinian si la poporul natiunii arabe si islamice sa organizeze manifestatii in toate orasele (…) vinerea viitoare”, a declarat miercuri, la Beirut, reprezentantul Hamas in cadrul unei conferinte de presa. Proteste impotriva “masacrelor, crimelor de razboi si genocidului…

- "Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a declarat ca Iranul este partial responsabil pentru atacul pe scara larga al Hamas, adaugand ca razboiul nu se va incheia rapid, informeaza dpa, relateaza Agerpres."Pacatul de neiertat" nu doar ca a fost "condus de o organizatie terorista criminala","ci si de…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu omologul sau israelian Isaac Herzog, indemnandu-l sa nu atace 'fara discernamant' Gaza, a anunțat președinția turca.De asemenea, Erdogan a vorbit cu președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, despre situația din Gaza, se arata intr-un…