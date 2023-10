Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Israelului a acuzat postul public britanic BBC de o relatare ‘atroce’ a conflictului Hamas-Israel in urma deciziei corporatiei de a nu identifica Hamas drept organizatie terorista, relateaza The Independent. Intr-un interviu pentru Daily Mail, Isaac Herzog a declarat ca familii israeliene…

- Președintele Israelului, Isaac Herzog, a prezentat o broșura despre care susține ca este ”manualul de tortura al Hamas”. El arata ca in acest manual membrii Hamas sunt invațați cum sa foloseasca ostaticii pe post de scuturi umane, dar și cum sa opereze armele pe care le au asupra lor.Conform The…

- Avraham Perets, președintele Federației Israeline de Tenis (FIT), susține ca s-a plans forului internațional in legatura cu mesajul postat de Ons Jabeur pe rețelele sociale dupa atacul celor de la Hamas. Oficialul israelian a anunțat printr-un post pe Facebook-ul federației ca a inaintat o scrisoare…

- Președintele Joe Biden a vorbit cu prim-ministrul Netanyahu pentru a reitera sprijinul „neclintit” al SUA pentru Israel. Biden l-a pus la curent pe Netanyahu cu privire la sprijinul militar al SUA și a reiterat avertismentul sau impotriva oricarei persoan

- “Iubita noastra țara se afla sub atac. Noi suntem atacați de o organizație terorista brutala, barbara și inumana. Nu o entitate, nu un guvern, nu o conducere, ci o organizație terorista. Hamas a ucis și macelarit cu sange rece bebeluși inocenți, copii, batrani, femei și barbați, in casele lor, in paturile…

- Guvernul federal elvetian "considera ca (gruparea) Hamas trebuie desemnata drept organizatie terorista" si examineaza optiunile legale de care dispune in acest sens, a transmis miercuri Consiliul Federal elvetian intr-un comunicat, relateaza AFP.In acelasi timp, "Elvetia este pregatita sa sprijine orice…