Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 februarie, PNL și PSD se vor intalni de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a lua o decizie cu privire la comasarea alegerilor din 2024. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca „pentru noi este important sa fie cat mai buna reprezentativitate și daca eu aș fi sigur ca romanii…

- Coaliția de guvernare se intrunește luni, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a lua o decizie in privința comasarii alegerilor de anul acesta. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca „pentru noi este important sa fie cat mai buna reprezentativitate și daca eu aș fi sigur ca romanii…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la o ințelegere privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Potrivit Antena 3 CNN, cei doi lideri de partid au aprobat, la nivel informal, pe surse, urmand sa aiba loc discuția in cadrul coaliției și apoi votul final. Atat Ciolacu cat și Ciuca…

- Politic INTERVIU – Daniel Constantin, președinte interimar al PNL Teleorman: “Adversarul e clar. Aici, in Teleorman, nu se pot caștiga alegerile decat in adversitate cu PSD” februarie 2, 2024 19:09 Noul președinte interimar al Organizației Județene PNL Teleorman, Daniel Constantin, a avut astazi,…

- PNL nu il mai sustine pe Nicusor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, iar PNL Bucuresti va avea un candidat propriu la alegerile locale din 2024. Nicolae Ciuca, presedintele Partidului National Liberal (PNL), a anuntat ca Nicusor Dan nu va fi sustinut de PNL la alegerile locale din 2024 pentru…

- Intrebat, marti seara, la un post TV, daca va fi candidatul PNL pentru functia suprema in stat, Ciuca a raspuns ca nu poate cere partidului sa se mobilizeze si el sa ”stea deoparte si sa priveasca”. ”Am sa va raspund direct: in atributiile functiei presedintelui Partidului National Liberal este si aceasta…

- "Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor. Categoric, vor fi discutii in interiorul Partidului Social Democrat, sunt convins ca si in interiorul Partidului National Liberal. Dar decizia ar trebui sa o luam dupa ce consultam si romanii",…

- Moldovenii iși doresc ca odata cu alegerile prezidențiale sa aiba loc și alegeri parlamentare anticipate. Cel puțin asta arata datele unui nou sondaj de opinie facut public astazi de IMAS. Astfel, 67% din respondenți au spus ca sint de acord ca alegerile prezidențiale și cele parlamentare anticipate…