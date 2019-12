Stiri pe aceeasi tema

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, i-a cerut vineri presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, sa continue respectarea angajamentelor asumate prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri in anul 2015, relateaza site-ul Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX."Japonia vrea sa faca totul pentru reducerea…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut Japoniei si altor tari sa faca eforturi pentru mentinerea acordului nuclear international din 2015 privind programul nuclear iranian, in cursul unor convorbiri avute la Tokyo cu premierul Shinzo Abe, relateaza dpa si AFP. Rouhani, care a devenit…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- Fostul prim-ministru nipon Yasuhiro Nakasone, considerat unul dintre liderii politici cei mai influenti din Japonia de dupa razboi, cunoscut in special pentru ca a intarit alianta de securitate cu Statele Unite, dar si pentru prietenia cu fostul presedinte american Ronald Reagan, a decedat vineri la…

- Papa Francisc a cerut duminica interzicerea armelor nucleare in timpul unei vizite in orașele din vestul Japoniei, Nagasaki și Hiroshima, singurele doua orașe din lume supuse bombardamentelor atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, preluata de Mediafax.

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a informat miercuri ca protestele au fost reprimate, într-un demers ce reprezinta o victorie asupra inamicilor straini, în contextul demonstrațiilor declanșate, în urma cu o saptamâna, de creșterea tarifului pentru carburanți, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au semnat miercuri un acord limitat, care reduce tarifele pentru produsele agricole, echipamentele japoneze si alte produse, dar nu au reusit sa elimine riscul aplicarii de catre Statele Unite a unor tarife suplimentare pentru importurile…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul Japoniei, Shinzo Abe, au anunțat miercuri ca au ajuns la o înțelegere privind „prima etapa a unui nou acord comercial” între cele doua țari, informeaza Mediafax citand Al Jazeera. Donald Trump și Shinzo Abe au avut o…