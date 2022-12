Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni, 69 de ani, are parte de surprize placute in cantonamentul pe care il intreprinde cu FC Metz in Spania. Dupa ce s-a revazut cu Victor Munoz (65 de ani) la Barcelona, chiar pe Camp Nou, caștigatorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, in 1986, s-a intalnit astazi cu un alt fost adversar…

- Politia spaniola a confiscat luni alte trei colete care conțineau ochi de animale, adresate ambasadei Ucrainei la Madrid și consulatelor sale din Barcelona și Malaga, au declarat surse din poliție apropiate anchetei pentru Reuters . Pachetele au fost descoperite luni dimineața la un oficiu poștal de…

- Iți place sa calatorești? Daca da, vei adora aceste destinații de calatorie uimitoare! De la plaje insorite la orașe pline de viața, aceste locuri te vor face sa explorezi noi colțuri ale lumii. Așadar, fie ca ești in cautarea unei escapade relaxante sau a unei experiențe de calatorie stimulative, arunca…

- Barca, tot mai jos in Liga: dupa 2-8 cu Bayern in „sferturi” (2020) și 2-5 cu PSG in „optimi” (2021), doi ani la rand eliminata din grupe! Acest sezon e dramatic și pentru Spania: Real, singura echipa in fazele finale. „Naufragiu”. Așa numește Marca acest sezon de Champions League pentru Spania. Patru…

- Au fost stabilite grupele turneului final al Campionatului European U21 de anul viitor, organizat in Romania și Georgia. Romania a fost repartizata in Grupa B: alaturi de Spania, Ucraina și Croația, meciuri care se vor disputa pe stadioanele ”Rapid” și ”Steaua” din București. Cea de-a doua grupa care…

- Cu totii cunoastem acest sentiment: viata devine putin prea agitata si avem nevoie sa scapam de toate. Daca asa te simti acum, atunci acest articol este perfect pentru tine! Am intocmit o lista cu diferite orase, care sunt perfecte pentru o vacanta rapida. Asadar, fie ca esti in cautarea unei evadari…

- Fosta legenda a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, are probleme grave de sanatate! „Sunt in spital. Nu pot vorbi acum!”, a spus Rica Raducanu, pentru playsport . In 2018, Rica a fost diagnosticat cu apnee in somn și a fost transportat de urgența la spital și atunci. Acum, scenariul se repeta. Ce este…

- Barcelona - Celje, meci contand pentru Grupa B din EHF Champions League, este programat, joi, 29 septembrie, de la ora 21;45, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Prima Sport 2 si Orange Sport 3.